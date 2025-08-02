Какая еда губит сосуды, вызывая рак

Когда-то добавка, которая часто встречается в оливках, соевом соусе, приправах и полуфабрикатах, была популярна и считалась безопасной. Однако последние исследования доказали, что это заблуждение, пишет в своем телеграм-канале гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помойнецкая. Речь про глутамат натрия - Е621.

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Врач ссылается на последние работы ученых, согласно которым глутамат натрия связан с повышенным риском ожирения и сахарного диабета, приводит к артериальной гипертензии, инфаркту, так как опасен для сердца и сосудов.

Кроме того, добавка может провоцировать развитие рака толстого кишечника и легких, уточнила Ольга Помойнецкая.

"Глутамат натрия сейчас добавляют практически везде, но чаще он встречается в готовой еде и в различных полуфабрикатах", - пишет она, подчеркивая, что этот усилитель вкуса и аромата также влияет на то, что человек переедает.

Пища с добавкой вызывает зависимость - причем на уровне нейронов головного мозга.