Какая еда губит сосуды, вызывая рак

Опаснее сахара и соли: Врач назвала еду, которая губит сосуды, вызывая рак
Когда-то добавка, которая часто встречается в оливках, соевом соусе, приправах и полуфабрикатах, была популярна и считалась безопасной. Однако последние исследования доказали, что это заблуждение, пишет в своем телеграм-канале гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помойнецкая. Речь про глутамат натрия - Е621.
Врач ссылается на последние работы ученых, согласно которым глутамат натрия связан с повышенным риском ожирения и сахарного диабета, приводит к артериальной гипертензии, инфаркту, так как опасен для сердца и сосудов.
Кроме того, добавка может провоцировать развитие рака толстого кишечника и легких, уточнила Ольга Помойнецкая.
"Глутамат натрия сейчас добавляют практически везде, но чаще он встречается в готовой еде и в различных полуфабрикатах", - пишет она, подчеркивая, что этот усилитель вкуса и аромата также влияет на то, что человек переедает.
Пища с добавкой вызывает зависимость - причем на уровне нейронов головного мозга.
"Я придерживаюсь простого правила: в хорошую качественную пищу усилители вкуса и аромата добавлять не будут", - подытожила специалист.