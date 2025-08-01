Названы самые распространенные причины хронического воспаления

Воспаление бывает кратковременным и хроническим. Последнее может длиться месяцами и годами и приводить к проблемам со здоровьем.

© Ferra.ru

Вот какие факторы связаны с длительным воспалением.

Ожирение. Избыток жировой ткани высвобождает воспалительные вещества - цитокины. Это приводит к развитию инсулинорезистентности и повышает риск развития метаболического синдрома, который вызывает повышение уровня холестерина в крови, диабет 2 типа, болезни сердца.

Сигаретный дым и загрязнение окружающей среды. В лёгкие от них проникают вредные частицы, которые вызывают оксидативный стресс, повреждающий клетки и провоцирующий воспаление. Со временем это может усугубить проблемы с лёгкими: астму или хроническую обструктивную болезнь лёгких.

Старение. С возрастом воспаление становится сложнее контролировать, так как иммунная система меняется.

Отсутствие физической активности. Из-за нехватки физической активности возникает увеличение веса, воспаление, нарушение баланса сахара в крови. Умеренная активность ежедневно в течение 30-60 минут помогает уменьшить воспаление.

Диета. Употребление большого количества обработанных продуктов, добавленного сахара, рафинированных углеводов и вредных жиров может привести к выбросу цитокинов.

© Zhang Rong / Getty Images

Алкоголь. Его частое употребление или употребление в больших количествах вызывает образование токсинов, окислительный стресс, плохо влияет на печень и кишечник. Даже всего один-два алкогольных напитка в день повышают риск повреждения печени.

Хронический стресс. При длительном стрессе повышается уровень С-реактивного белка, то есть маркера воспаления.

Проблемы со сном. К повышению уровня воспалительных маркеров в крови могут привести нехватка сна, частое изменение времени отхода ко сну или пробуждения.

Нарушение баланса микробиома (дисбактериоз). Неправильное питание, злоупотребление алкоголем, антибиотики или хронический стресс могут нарушить баланс бактерий в кишечнике и вызвать воспаление.

Проблемы со здоровьем. Хроническое воспаление могут вызвать такие болезни, как болезнь Крона, волчанка, ревматоидный артрит, гепатит C или H. pylori.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.