Почему не стоит есть сладкое на ночь

«Калории лягут спать вместе с вами»: почему на ночь не стоит есть сладкое, объяснил диетолог
Всем известно, что любовь к сладостям может привести к набору веса. Кроме того, сахар вызывает скачки уровня глюкозы в крови, а это усиливает аппетит и чревато перееданием. Как правильно наслаждаться десертом, чтобы сохранить тонкую талию, «Клопс» рассказала врач-диетолог Марина Степаненко.
Правило 1. На ночь нельзя
Если вы будете налегать на печенье, конфеты, шоколад и тортики перед сном, то все калории лягут спать вместе с вами, предупредила доктор.
«Углеводы провоцируют в организме выброс инсулина. Он перебивает выработку полезного гормона-соматотропина, расщепляющего жиры и помогающего худеть, пока мы спим», — пояснила диетолог.
Правило 2. Сладости в первой половине дня
В идеале все десерты и прочие сладости желательно съедать утром. Тогда человек успевает сжечь всю полученную энергию. То есть лишние калории израсходуются ещё в течение дня.
Правило 3. Сначала салат, потом десерт
Перед тем как съесть тортик или пирожное, рекомендуется употребить свежие овощи. Клетчатка поможет нейтрализовать большое количество сахара и предотвратит его скачки в крови.
«Сладости лучше кушать в меру и после основного приёма пищи», — посоветовала Марина Степаненко.