Почему не стоит есть сладкое на ночь

Всем известно, что любовь к сладостям может привести к набору веса. Кроме того, сахар вызывает скачки уровня глюкозы в крови, а это усиливает аппетит и чревато перееданием. Как правильно наслаждаться десертом, чтобы сохранить тонкую талию, «Клопс» рассказала врач-диетолог Марина Степаненко.

Правило 1. На ночь нельзя

Если вы будете налегать на печенье, конфеты, шоколад и тортики перед сном, то все калории лягут спать вместе с вами, предупредила доктор.

«Углеводы провоцируют в организме выброс инсулина. Он перебивает выработку полезного гормона-соматотропина, расщепляющего жиры и помогающего худеть, пока мы спим», — пояснила диетолог.

Правило 2. Сладости в первой половине дня

В идеале все десерты и прочие сладости желательно съедать утром. Тогда человек успевает сжечь всю полученную энергию. То есть лишние калории израсходуются ещё в течение дня.

Правило 3. Сначала салат, потом десерт

Перед тем как съесть тортик или пирожное, рекомендуется употребить свежие овощи. Клетчатка поможет нейтрализовать большое количество сахара и предотвратит его скачки в крови.