Чтобы не дёргалось веко и не крутило ноги: как правильно принимать магний, объяснил врач

Клопс.Ru

Дефицит магния в организме вызывает бессонницу, мышечные спазмы и судороги в ногах по ночам. Кроме того, он может стать причиной ухудшения памяти, рассказала «Клопс» калининградский терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

Доктор объяснила, как правильно принимать магний
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При длительном дефиците микроэлемента нарушается проводимость нервных волокон. Это может вызвать тремор нижних конечностей или тик в виде непроизвольного подёргивания века, отметила доктор.

Нехватка магния приводит к спазму сосудов мозга, возникает кислородное голодание тканей. Некоторые пациенты отмечают низкую концентрацию внимания, появляются чувство усталости и головная боль.

«Как только уровень магния падает, витамины группы В начинают хуже усваиваться. А они как раз отвечают за хорошую память», — пояснила Белоусова.

Совет врача

Магний лучше пить в комплексе с витамином B6. Эта связка положительно влияет на здоровье нервной системы.

«При этом не стоит его принимать вместе с кальцием. Возникнет конкуренция за усвоение, и оба препарата окажутся неэффективными», — предупредила фармаколог.

Важно

Все витамины и минералы следует пить, если доказана их нехватка. Для этого нужно сначала сдать анализы. В противном случае может наступить передозировка, которая приведёт к ещё большим проблемам, заключила Яна Белоусова.