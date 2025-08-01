Доктор объяснила, как правильно принимать магний

Дефицит магния в организме вызывает бессонницу, мышечные спазмы и судороги в ногах по ночам. Кроме того, он может стать причиной ухудшения памяти, рассказала «Клопс» калининградский терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

При длительном дефиците микроэлемента нарушается проводимость нервных волокон. Это может вызвать тремор нижних конечностей или тик в виде непроизвольного подёргивания века, отметила доктор.

Нехватка магния приводит к спазму сосудов мозга, возникает кислородное голодание тканей. Некоторые пациенты отмечают низкую концентрацию внимания, появляются чувство усталости и головная боль.

«Как только уровень магния падает, витамины группы В начинают хуже усваиваться. А они как раз отвечают за хорошую память», — пояснила Белоусова.

Совет врача

Магний лучше пить в комплексе с витамином B6. Эта связка положительно влияет на здоровье нервной системы.

«При этом не стоит его принимать вместе с кальцием. Возникнет конкуренция за усвоение, и оба препарата окажутся неэффективными», — предупредила фармаколог.

Важно

Все витамины и минералы следует пить, если доказана их нехватка. Для этого нужно сначала сдать анализы. В противном случае может наступить передозировка, которая приведёт к ещё большим проблемам, заключила Яна Белоусова.