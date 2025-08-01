Что произойдет, если есть слишком много корицы

Чрезмерное употребление корицы может вызвать неприятные побочные эффекты. Среди них проблемы с желудком, повреждение печени и не только.

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Повреждение печени. В корице вида кассия содержится кумарин. Это вещество может нанести вред печени. Некоторые люди могут быть также более чувствительными к этому соединению. Также есть сообщения о случаях воспаления печени у людей, принимающих одновременно добавки с корицей и статины.

Язвы во рту. Они могут появиться из-за длительного контакта корицы с ротовой полостью, конфетами, жевательной резинкой или даже зубной пастой.

Раздражение кожи. Иногда из-за корицы возникает контактный дерматит. Были и случаи появления раздражения кожи после употребления травяного чая с большим количеством корицы, использования вагинальных свечей с коричным маслом.

Аллергическая реакция. Аллергия на корицу в целом встречается нечасто, но всё же она возможна. Её симптомы включают чихание, насморк, слезящиеся глаза, кашель, расстройство желудка, диарею и не только.

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Лекарственное взаимодействие. Употребление большого количества корицы может быть опасным для тех, кто принимает разжижающие кровь лекарства.

Проблемы с пищеварением. У некоторых людей при употребление слишком большого количества корицы возникают проблемы с ЖКТ. Это боли в животе, изжога, тошнота, запор, диарея.

Проблемы с лёгкими. Чрезмерное количество корицы может вызвать кашель, рвоту, жжение во рту, горле, носу, носовое кровотечение, чувство стеснения в груди. У людей с астмой или другими респираторными заболеваниями могут возникнуть из-за этого проблемы с дыханием.

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