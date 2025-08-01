Почему у вас могут появляться мозоли на ногах

Основная причина образования мозолей на ногах - это трение. Возникать оно может из-за того, что вы носите неудобную или неправильно подобранную обувь и не только.

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Обувь и трение. Мозоли могут возникать из-за новой, слишком тесной или слишком свободной обуви. Усугубляться это может потливостью ног.

Повышенная физическая активность. На ногах часто образуются мозоли у тех, кто много ходит, бегает или занимается спортом.

Аллергические реакции и кожные заболевания. Волдыри на ступнях возникают при аллергическом контактном дерматите и отравлении ядовитым плющом, атопическом дерматите и дисгидротической экземе. Также эти симптомы встречаются при аутоиммунных заболеваниях: в том числе при буллезном пемфигоиде, ладонно-подошвенном пустулезе, буллезном эпидермолизе и волчанке.

Укусы насекомых. Иногда при укусе насекомого в стопу возникает волдырь.

Ожоги. Волдыри образуются при ожоге второй степени. Это требует медицинского вмешательства.

Инфекции. Сопровождаться появлением волдырей на ногах могут такие инфекции, как ветряная оспа, опоясывающий лишай, импетиго, болезнь руки-ноги-рот (HFMD), стригущий лишай, эпидермофития стоп.

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