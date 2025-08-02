Нарколог дал три совета для здоровья печени

Главный психиатр-нарколог Подмосковья Виталий Холдин поделился рекомендациями, как защитить печень от заболеваний. Данные рекомендации прозвучали в период проведения недели, посвященной профилактике печеночных заболеваний.

Специалист подчеркнул, что основными мерами предосторожности являются абсолютный отказ от употребления алкогольных напитков, правильное питание и систематические профилактические осмотры у врача.

Выполнение этих несложных правил поможет предотвратить развитие таких опасных болезней, как жировой гепатоз, алкогольный гепатит, цирроз печени и злокачественные новообразования.

Необходимо осознавать, что даже незначительное, но регулярное употребление спиртного может спровоцировать изменения в состоянии печени, - пояснил Холдин.

Ранее гастроэнтеролог Эльза Гайсина назвала препараты, которые вызывают лекарственный гепатит

Это прежде всего антибиотики. Они оказывают серьезный вред органу, разрушая его.

Нестероидные противовоспалительные средства, в том числе парацетамол, ибупрофен, диклофенак, противотуберкулезные препараты, статины, иммунодепрессанты и противогрибковые средства также могут вызвать развитие гепатита.

К гепатиту могут привести и биологически активные добавки, а также растительные препараты.