От каких летних продуктов можно внезапно набрать вес

Считается, что от летних даров ничего кроме пользы получить нельзя, однако диетологи спешат разочаровать. Оказывается, чрезмерное потребление всевозможных ягод, сладких плодов и овощей может привести к появлению избыточного веса. Какие именно продукты обладают такими свойствами, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По словам специалиста, одной из самых коварных ягод считается арбуз:

Действительно, арбуз — это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что слопали половину арбуза.

Отсутствие вреда продукта для фигуры навязано многочисленными стереотипами, заверила врач. На самом деле у этой сочной летней ягоды очень высокий гликемический индекс. Глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках, если поедать арбуз в больших количествах и не прибегать к физическим упражнениям.

Способствует повышению уровня глюкозы в крови всеми любимая черешня. Ее тоже употребляют в больших количествах, и, как правило, никто не ест плоды этой косточковой культуры в ограниченном объеме.

В список летних плодов, которые нужно исключить из рациона, если есть цель сохранить стройную фигуру, врач включила виноград. У него, по ее словам, тоже высокий гликемический индекс.

Среди овощей, которые в сыром виде полезны, а в отварном являются «бомбой замедленного действия», можно выделить все ингредиенты, подходящие для приготовления винегрета:

В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для этого салата способствует образованию жиров. И есть риск поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом.

Незаметно для себя можно поправиться от различных летних прохладительных напитков и десертов: пиво, свежевыжатые соки, смузи, мороженое и щербет.

Если вы не желаете отказываться от этих сезонных продуктов, но мечтаете сохранить свои идеальные формы, нужно употреблять перечисленные продукты в ограниченном количестве и не забывать о физической активности.