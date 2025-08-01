Диетолог Соломатина рассказала, от каких летних продуктов можно внезапно набрать вес
Считается, что от летних даров ничего кроме пользы получить нельзя, однако диетологи спешат разочаровать. Оказывается, чрезмерное потребление всевозможных ягод, сладких плодов и овощей может привести к появлению избыточного веса. Какие именно продукты обладают такими свойствами, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, одной из самых коварных ягод считается арбуз:
Действительно, арбуз — это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что слопали половину арбуза.
Отсутствие вреда продукта для фигуры навязано многочисленными стереотипами, заверила врач. На самом деле у этой сочной летней ягоды очень высокий гликемический индекс. Глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках, если поедать арбуз в больших количествах и не прибегать к физическим упражнениям.
Способствует повышению уровня глюкозы в крови всеми любимая черешня. Ее тоже употребляют в больших количествах, и, как правило, никто не ест плоды этой косточковой культуры в ограниченном объеме.
В список летних плодов, которые нужно исключить из рациона, если есть цель сохранить стройную фигуру, врач включила виноград. У него, по ее словам, тоже высокий гликемический индекс.
Среди овощей, которые в сыром виде полезны, а в отварном являются «бомбой замедленного действия», можно выделить все ингредиенты, подходящие для приготовления винегрета:
В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для этого салата способствует образованию жиров. И есть риск поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом.
Незаметно для себя можно поправиться от различных летних прохладительных напитков и десертов: пиво, свежевыжатые соки, смузи, мороженое и щербет.
Если вы не желаете отказываться от этих сезонных продуктов, но мечтаете сохранить свои идеальные формы, нужно употреблять перечисленные продукты в ограниченном количестве и не забывать о физической активности.