Когда нутрициолог может навредить

Виктор Тутельян, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи:

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В ФИЦ питания и биотехнологии я пришел, еще будучи студентом второго курса — 63 года назад. И за все это время ни разу не пожалел, что выбрал эту сферу.

Наш институт питания уникальный. Он единственный в России. В ФИЦ всегда поддерживают высочайший уровень исследований.

Но за годы моей работы многое уже сильно изменилось. Например, ценности рациона, калорийности пищи. Возникли товарищи, красочно расписывающие разные диеты. Кто-то говорит: трогать деревья, впитывать солнечные лучи и получать от этого энергию... Но все эти советы — бред. Наш организм функционирует благодаря энергии, которую мы получаем с пищей. Поэтому оптимизация питания — это главная линия наших сотрудников. Мы изучаем потребности человека в разных ипостасях, в пищевых веществах, энергии. Также сотрудники выясняют важность белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов, биологически активных соединений.

Вторая часть всей нашей деятельности заключается в поиске путей удовлетворения потребностей организма. Сюда входят: разработка специальных рационов, продуктов, поиск способов сделать новинки максимально доступными для людей. В общем, помимо биотехнологии, занимаемся и нутрициологией (наука о питании и его влиянии на человека. — «ВМ»).

Последнее направление сегодня особенно модно. Однако здесь важно понимать, что плохой нутрициолог может нанести колоссальный вред организму. Кроме того, сегодня такой профессии документально не существует. Консультировать и обучать людей нутрициологии может только человек, знающий физиологию питания, биохимию и целый ряд других направлений.

Все это необходимо для того, чтобы правильно использовать информацию и давать людям рекомендации. Поэтому важно понимать, что нутрициология включает в себя множество важных дисциплин, которыми специалист должен обладать. Чтобы было понятней, обычный математик не может стать инженером. Так и в нашем случае. Но в домашних условиях, без обращения к врачу, мы тоже можем регулировать свое питание. И здесь самое главное то, что должно быть у всех на подкорке — следить за качеством продуктов. Важно соблюдать все температурные режимы, правила хранения, транспортировки и сроки годности. Эти действия уже как минимум помогут нам избежать отравления и быть здоровыми.

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