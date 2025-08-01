Как запустить метаболизм после 35 лет

С возрастом обмен веществ постепенно замедляется. После 35 лет в организме происходят биохимические и физиологические изменения, которые влияют на скорость метаболизма и могут приводить к набору веса и снижению жизненного тонуса. О ключевых механизмах «‎Рамблеру» рассказала Агаева Тамила, эндокринолог сети клиник «Семейная», и дала рабочие рекомендации..

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Что происходит с организмом после 35 лет?

1. Гормональные изменения

У женщин после 35 лет начинает снижаться уровень эстрогена — это нарушает распределение жировой ткани и замедляет метаболизм. У мужчин аналогично уменьшается тестостерон, и мышечная масса сокращается.

«Снижение уровня половых гормонов у мужчин и женщин напрямую отражается на скорости обмена веществ и на чувствительности тканей к инсулину», — отмечает Агаева.

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2. Снижение физической активности

Офисная работа, уменьшение прогулок, отсутствие тренировки — все это снижает ежедневный расход энергии. Даже если калории потребляются в прежнем объеме, они уже не сгорают, а превращаются в запас.

3. Потеря мышечной массы

Мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя, чем жировая ткань. Без регулярной физической нагрузки мышечная масса постепенно уменьшается, и базальный метаболизм снижается.

4. Замедление обменных процессов

Происходит возрастные изменения в работе печени, почек, уровня ферментов и чувствительности рецепторов. Это все приводит к тому, что организм менее эффективно перерабатывает полученные калории.

Научная основа: почему важны тренировки и питание

Недавние исследования показывают: сила и кардио‑тренировки после 35 лет позволяют сохранить уровень метаболизма и мышечную массу. Также доказано, что регулярное потребление жидкости на уровне 1,5‑2 литров в день увеличивает скорость обмена — даже кратковременное обезвоживание может снижать ее до 10–15 процентов.

Рекомендации от Тамилы Агаевой

1. Увеличьте физическую активность

Выполняйте минимально 150 минут кардио в неделю: плавание, ходьба, бег, велосипед.

Добавьте силовые тренировки два–три раза в неделю, чтобы сохранить и нарастить мышечную массу.

«Физическая нагрузка усиливает чувствительность тканей к гормонам и удерживает мышечную массу», — говорит Агаева.

2. Сбалансируйте питание

Основа рациона — белки (яйца, курица, рыба), цельнозерновые, овощи, здоровые жиры.

Следите за поступлением минимум 1,5–2 литров воды в день, особенно при регулярных физических нагрузках.

Уменьшите потребление легкоусвояемых углеводов (соки, сладости) и увеличьте долю клетчатки (бобовые, овощи, злаки).

Контролируйте порции и распределяйте питание на четыре‑пять приемов в день.

«Белок спасает мышечную массу, клетчатка и вода помогают поддерживать ощущение сытости и стабильный обмен веществ», — объясняет эндокринолог.

3. Работайте со стрессом

Хронический стресс повышает уровень кортизола, усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому.

Делайте практики релаксации: дыхательную гимнастику, медитацию, йогу.

«Снижение стресса стабилизирует гормональный фон и предотвращает метаболические сбои», — подчеркивает врач.

4. Восстановите сон

Сон длительностью семь–восемь часов важен для восстановления гормонального баланса.

Спите в темной, прохладной, тихой среде.

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

5. Регулярно проходите медобследования

Проверяйте уровень щитовидных гормонов, тестостерона или эстрогена, витаминов D и В12, магния.

По показаниям — тест на инсулинорезистентность и гликированный гемоглобин.

«Врач-эндокринолог должен оценить не только уровень гормонов, но и работу обменных путей, чтобы подобрать индивидуальную тактику», — уточняет Агаева.

Полезные лайфхаки

Добавьте лед в воду: термогенный эффект заставит организм расходовать калории на разогрев.

После тренировки съешьте банан с орехами — быстрый белок и углеводы помогут восстановлению.

Включите пряности (корица, перец, имбирь) в рацион: они стимулируют термогенез.

Избежать замедления метаболизма невозможно — это часть естественного старения. Но его можно сохранять на высоком уровне даже после 35—40 лет, если подходить к нему комплексно и индивидуально. При неснижаемых проблемах — обращайтесь к специалисту.

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