Почему ночью вы просыпаетесь в одно и то же время

Регулярные пробуждения в одинаковое время ночью портят качество сна и здоровье. Это вызывает усталость, раздражительность и снижение работоспособности. Екатерина Макарова, врач-уролог, врач интегративной медицины, в беседе с «‎Рамблером» объяснила, почему это происходит и как вообще устроен сон.

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«Качественный сон — это один из основных показателей здоровья. Если человек часто проводит ночи без сна или с непродуктивным прерывающимся сном, у него подрывается иммунитет, когнитивные способности, эмоциональный интеллект», — заявила эксперт.

Макарова подчеркивает: сон — не просто отдых, это активная работа мозга, баланс нервной системы и регуляция гормонов.

В детстве нам говорили: «Спи, ночью мозг отдыхает!» На самом деле, во сне в мозге происходят активные процессы переработки информации, которые по биохимической активности напоминают деятельный творческий процесс. Тем не менее, мозг пребывает в информационном покое и восстанавливается!

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Нервная система человека структурирована так же, как у животных: наличие биоритмов, фаз сна, медиаторов и центров регуляции отвечает за цикличность восстановления. Поэтому сон – наша базовая потребность.

Как устроен сон?

Сон состоит из четырех–пяти циклов по 90–110 минут, включающих медленный сон (глубокое расслабление, регенерация, вывод токсинов) и быстрый сон (обработка эмоций, памяти, творческий контроль). После каждого цикла доля фазы быстрого сна увеличивается — примерно к утру сон легче прерывается естественно.

«Если будильник будит вас именно в фазу медленного сна, то вам, как правило, трудно проснуться. В фазу быстрого сна происходит обработка полученной за день информации. Пробуждение в эту фазу облегчено, человек помнит свои сны и легко переходит к бодрствованию», — подчеркивает Макарова.

Причины ночных пробуждений

Регулярные ночные пробуждения могут быть связаны с нарушениями гигиены сна, например:

переедание,

ненадлежащие условия затемнения и шума,

активность, прием пищи или гаджетов за два часа до сна.

Также влияет метаболический синдром. Ожирение, жир в области шеи, апноэ сна и храп сами по себе могут вызывать частые просыпания.

«Сон – это царство парасимпатической нервной системы и блуждающего нерва. Именно поэтому для более качественного сна не рекомендуется меньше, чем за два часа до сна активные спортивно‑танцевальные упражнения и прием пищи», — отмечает специалист.

Злоупотребление гаджетами, стресс, тревожность и нарушение сна ведут к усилению пробуждений. Цифровая и физическая активность перед сном мешает естественной выработке мелатонина — ключевого регулятора сна.

Кроме того, во сне вырабатывается гормон мелатонин. Он регулирует аппетит. Именно поэтому расстройства сна сопровождаются перееданием и набором веса. Нарушение качества этой фазы приводит к эмоциональной лабильности, снижению адаптационных механизмов и социальных реакций.

Что делать: конкретные шаги

Максимальная свето‑ и шумоизоляция. Используйте плотные шторы, маски для сна, закрывайте дверь. Минимизируйте разговоры, свет и цифровые сигналы в спальне. Гаджеты — в другую комнату. Телефон оставляйте минимум в двух метрах от головы. Не засыпайте с гаджетом под подушкой и не пользуйтесь электронными устройствами за два часа до сна. Режим сна. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время. Сонные ритуалы. Формируйте устойчивые условные рефлексы: прогулка, ванна, чтение бумажной книги. Наладьте питьевой режим. Если пробуждает позыв в туалет — исключите жидкость после 18:00, особенно при подозрении на гиперактивный мочевой пузырь или гиперплазию простаты. Если проснулись — не выдавливайте сон. Если засыпание не происходит в ближайшие десять минут, встаньте, прогуляйтесь. Постель должна ассоциироваться именно с засыпанием. Поддержка мелатонином и нутриентами. Врач может назначить мелатонин и нутриенты (витамины В-группы, D3, магний, цинк). При необходимости — адаптогены, ноотропы, снотворные.

Если проблемы со сном продолжаются более двух месяцев и без видимых причин, обратитесь к сомнологу. Психогигиена, режим и режим — главные инструменты восстановления.

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