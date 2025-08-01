Названы четыре веские причины включить свеклу в рацион

Диетолог Ванесса Фюрстенбергер заявила, что свекла, несмотря на свою простоту, является полезным продуктом. В беседе с изданием Terra она назвала четыре веские причины включить этот продукт в рацион.

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«Свекла улучшает кровообращение, насыщает мозг кислородом, дает больше энергии для тренировок и в течение дня, а также поддерживает нормальную работу кишечника», — пояснила Фюрстенбергер.

По ее словам, чтобы добиться улучшения самочувствия, в день необходимо съедать от половины до одной свеклы. При этом диетолог отметила, что каловые массы и моча могут приобрести красноватый оттенок, что является нормой. В то же время свеклу следует исключить из рациона людям со склонностью к образованию камней в почках, добавила она.

Ранее диетолог Эмма Дербишир заявила, что для глаз полезнее есть яйца, нежели морковь. По ее словам, в них содержится большое количество положительно влияющих на зрение веществ.