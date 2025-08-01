Эксперт рассказал, как правильно выбрать сумку для бега

При покупке важно учитывать несколько критериев. PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе спортивной сумки для бега.

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Эксперт призвал учитывать размер, качество материала, вместительность и то, для каких целей будет использоваться аксессуар. Летом важны максимально лёгкие и дышащие материалы, которые не будут создавать дополнительное трение во время тренировки.

Осенью и зимой обратите внимание на проклеенные швы, плотные материалы, влагозащищённость. Новичкам лучше выбирать простые и недорогие базовые модели. Важно, чтобы они были удобны и практичны, чтобы в них помещались те вещи, которые необходимо иметь под рукой. Кому-то достаточно небольшой сумочки для ключей, а кто-то берёт с собой телефон, деньги и другие мелочи.

Для профессионалов Дмитрий советует выбирать более вместительные модели с расширенным функционалом.

Это могут быть дополнительные карманы, влагозащищённые технологичные материалы, отделения для энергетического геля, тип крепления (липучка или замок) и так далее. Впрочем, эти параметры важны и для любителей. Ведь всегда здорово, когда сумка удобно сидит, вмещает всё нужное и не мешает бегу.

При покупке обязательно проверьте качество сумки. Она должна плотно прилегать к телу, не скользить и не натирать кожу. Обратите внимание на качество швов и на то, как обработана тыльная сторона сумки, фурнитуры и лямок, которые будут прилегать к телу. На ней не должно быть зазубрин, торчащих ниток, неаккуратных швов и так далее.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.