Перечислены источники белков, которые помогают при похудении

Белок играет главную роль в уменьшении воспаления и поддержании метаболического здоровья. Эти два фактора помогают добиться более лёгкого и устойчивого снижения веса. Вот какие продукты с протеином для этого лучше рассматривать.

© Ferra.ru

Жирная рыба. Это один из лучших источников противовоспалительного белка. В такой рыбе много жирных кислот омега-3, она поддерживает здоровье сердца и мозга. Включите в рацион лосось, скумбрию или сардины и ешьте их несколько раз в неделю.

Бобовые. В фасоли, чечевице много антиоксидантов и растительного белка. Они также снижают воспаление, способствуют устойчивому похудению.

Постное мясо. Курица, индейка, оленина, мясо бизона содержит много белка и мало насыщенных жиров. Ещё в таком мясе обычно много железа.

Соя. Соевые белки богаты полноценным протеином и изофлавонами, которые поддерживают здоровье сердца и кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.