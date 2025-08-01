Нутрициологи рассказали, как питаться в жару

Лето — это не только про отдых, но и нагрузку на организм. Высокие температуры изменяют привычный ритм жизни и влияют на аппетит. Особенно важно в таких условиях не перегружать ЖКТ, поддерживать водно-солевой баланс, не допускать дефицита нутриентов. Специалисты XFIT Екатерина Стрельникова и Дарья Гудкова рассказали, на что стоит обратить внимание тем, кто летом проводит много времени на солнце — будь то дома или в путешествии на побережье.

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По данным ВЦИОМ, 56% россиян стараются питаться здорово, а 45% признаются, что переедают преимущественно в отпуске или праздники. Летом, когда жара у многих снижает аппетит и меняет пищевые привычки, особенно велик риск сместиться в сторону простых углеводов, сладких напитков и случайных перекусов. Тем более в «отпускном режиме». При этом из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и ЖКТ, возрастает потребность в жидкости и микроэлементах. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, важно выстраивать рацион осознанно — даже на отдыхе.

В условиях жары организму необходимо снизить пищевую нагрузку и минимизировать продукты, нарушающие водно-солевой баланс. Приоритетно это касается избыточно солёной и острой пищи, жареного, а также продуктов, содержащих быстрые углеводы — выпечки, сладостей, фастфуда, газировки. Такие блюда не насыщают, зато усиливают жажду, провоцируют скачки уровня сахара и мешают полноценному пищеварению.

«Основу рациона в жаркое время года должны составлять свежие овощи и фрукты как источник витаминов, клетчатки и жидкости, цельнозерновые крупы — гречка, киноа, овсяные хлопья, — такие нежирные белковые продукты, как рыба, морепродукты, птица, яйца. Не стоит забывать и про кисломолочную продукцию: кефир, йогурт, обезжиренное молоко. Их часто используют в спортивной диетологии в качестве естественных изотоников, особенно в условиях жары. Они помогают восстанавливать водно-солевой баланс и насыщают без лишней нагрузки», — комментирует Екатерина Стрельникова.

Что касается графика потребления, то полностью отказываться от приемов пищи не следует, даже когда из-за жары совсем не хочется есть. При недостатке белка и клетчатки организм начинает испытывать дефицит ключевых нутриентов, что может привести к упадку сил, нарушению обмена веществ и появлению белковой отечности. Так называют отеки, возникающие из-за недостаточного поступления белка с пищей.

«Никто не заставляет есть горячие супы, но белок и клетчатка минимум три раза в день должны быть обязательно. Касаемо употребления фруктов, то его следует организовать в виде отдельного приёма пищи, желательно в первой половине дня. Стандартная порция не должна превышать 400 граммов — это примерно две штуки за один приём. Такой подход снижает риск брожения и вздутия, особенно вместе с другими продуктами. Фрукты же хорошо сочетаются с орехами и кисломолочными продуктами — вариант легче усваивается и надолго сохраняет сытость», — добавляет Дарья Гудкова.

По словам экспертов, в день необходимо выпивать не менее полутора литров воды. Если цель — снижение веса, к этому объёму стоит добавить ещё пол-литра. Столько же рекомендуется дополнительно потреблять, если проводите время на жаре. Лучше всего утоляет жажду обычная питьевая вода. Минеральную тоже можно, но перед употреблением желательно оставить её открытой на ночь, чтобы вышел газ, и пить уже на следующий день. Также хорошо подойдёт вода с долькой лимона, лайма или мятой. Такие варианты поддерживают водно-солевой баланс и не перегружают организм. А вот сладкие напитки и соки с высоким содержанием сахара дают лишь кратковременное ощущение утоления жажды и способствуют обезвоживанию. От них желательно отказаться.