Врач напомнил о рисках, связанных с гомеопатией

Леонид Марьяновский заявил НСН, что научной статистики по эффективности гомеопатии нет, зато есть активная реклама зарубежных компаний-производителей.

Многие врачи сегодня рекомендуют гомеопатические препараты, у них есть своя статистика, но научной статистики, которая доказывала бы эффективность такого лечения, нет, заявил НСН директор некоммерческого партнерства «Производители биодобавок» Леонид Марьяновский.

Аналитическая компания RNC Pharma оценила объем розничных продаж гомеопатических препаратов за первое полугодие 2025 года. В общей сложности в российских аптеках было продано 12,6 млн упаковок на сумму 8,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи выросли на 1,9% в количественном выражении и на 13,4% — в денежном. Несмотря на общий рост продаж, в подавляющем большинстве регионов РФ аналитики зафиксировали падение спроса на гомеопатию в натуральном выражении. Однако в 16 регионах отмечен заметный рост продаж в упаковках, пишет «Коммерсант». Марьяновский отметил, что широкого распространения гомеопатии все-таки нет.

«Сейчас большую популярность приобретают биологически активные добавки к пище. Там очень заметное продвижение в увеличении объемов продаж. Что касается гомеопатии, это средство нетрадиционной медицины, все-таки нельзя назвать это широким распространением. Но идет реклама, есть хорошие зарубежные компании, например, немецкие. Людей интересует такой способ лечения. Но, к сожалению, нет доказанности эффективности таких препаратов. Хотя многие врачи рекомендуют такие препараты, у них есть своя статистика, но научной статистики нет. У БАДов тоже нет подтверждённых результатов, но при этом БАДы – это не лекарства, там нельзя провести клиническое исследование, не с чем сравнивать», - объяснил он.

Со своей стороны, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина подчеркнула, что гомеопатические препараты проходят проверку на безопасность.

«Гомеопатия – это совсем маленькие дозы, но некоторые препараты должен назначать врач. Есть производители, которые выпускают безрецептурные лекарства, они проходят проверку, конечно, с точки зрения безопасности. Такие препараты точно не навредят», - добавила собеседница НСН.

Почти треть российских врачей регулярно назначают пациентам гомеопатические препараты - такие результаты показал опрос профессиональных сервисов «Актион Медицина» и «Врачи.рф», передает «Радиоточка НСН».