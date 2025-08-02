Доктора обсудили способы уменьшить онкориски у заядлых курильщиков

По прогнозам ВОЗ, число больных раком в мире продолжит расти - это связано и со старением населения, и с увеличением продолжительности жизни пациентов с онкодиагнозом благодаря появлению новых эффективных видов терапии. При этом рак остается серьезной угрозой: в 2022 году в мире зарегистрировано около 20 млн новых случаев и 9,7 млн смертей.

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Международное агентство по изучению рака (МАИР) прогнозирует, что к 2035 году ежегодное число пациентов с первично установленным раком вырастет почти на треть - до 27 млн. Неблагоприятный тренд и в мире, и в России будет сложно изменить без принятия пациентами принципов здорового образа жизни и снижения вреда от курения, рассказал "РГ" врач-онкохирург, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, профессор РАН Али Мудунов.

"По данным МАИР, ежегодно в мире регистрируется почти 400 тысяч случаев выявления этого типа рака, а также почти 200 тысяч случаев смерти от них", - рассказал врач.

Большинство видов опухолей головы и шеи возникают из эпителия слизистой оболочки полости рта, глотки и гортани, и известны под общим названием "плоскоклеточный рак головы и шеи". Этот вид рака чаще возникает у курильщиков, также он может быть связан с чрезмерным потреблением алкоголя. Еще выше риск развития рака у тех, кто сочетает обе вредные привычки.

"Распространенная причина и курения, и пристрастия к алкоголю - желание снять стресс. Но в итоге это может привести к ухудшению как психологического, так и физического состояния. Табакокурение - значимый фактор онкориска, так как может спровоцировать эпигенетические изменения эпителиальных клеток полости рта, подавлять системные иммунные функции, а также вызывать окислительный стресс в тканях. Все это способствует развитию рака головы и шеи", - пояснил профессор Мудунов.

Курение традиционных сигарет, и это доказано многочисленными исследованиями, особенно негативно сказывается на здоровье слизистой рта, десен и даже костной ткани, рассказывает доктор Мудунов. В недавнем исследовании ученых из Сычуаньского университета, было подтверждено: табак может привести к аномальной экспрессии некоторых генов в эпителии полости рта - так возникает злокачественная опухоль.

"Употребление табака и продуктов его горения стимулирует организм к производству большого количества свободных радикалов, - поясняет Али Мудунов. - По мере повышения их концентрации клетки повреждаются, мутируют, что можно наблюдать, например, при воспалительных заболеваниях и раке".

Кроме того, рак полости рта связан с окислительным стрессом, который изначально запускается в процессе курения. Вот почему одна из первых рекомендаций онкологов своим пациентам, сопровождающих назначение лечения, - отказаться от сигарет. При этом на практике это происходит у меньшинства больных.

"Отказ от курения - достаточно сложное испытание даже для здоровых людей. На первый взгляд, онкологические пациенты должны быть достаточно мотивированы избавиться от вредной привычки при постановке опасного диагноза. Но статистика говорит скорее об обратном: со временем показатели воздержания от курения среди выживших после онкологического заболевания постепенно снижаются. Например, доля больных раком легких, вернувшихся к курению после лечения, составляет от 13% до 60%", - отмечает профессор.

Беда в том, что у заядлых курильщиков развивается сильная табачная зависимость. В таких случаях для смягчения симптоматики и улучшения течения заболевания специалисты рекомендуют обратить внимание на концепцию модификации рисков, используя никотинзаместительную терапию.

"В том числе, стоит рассмотреть возможность перехода с обычных сигарет на альтернативные источники доставки никотина, такие как электронные системы нагревания табака, которые позволяют уменьшить количество токсичных веществ, поступающих в организм и избежать негативного воздействия табачного дыма на ткани ротовой полости", - отмечает доктор Мудунов.

При этом важно понимать, что такой способ не является лечебным средством, это лишь промежуточный шаг на пути к окончательному отказу от курения, - предупреждает профессор. Но, по крайней мере, такой подход приводит к значимому снижению вреда, если пациент не в состоянии отказаться от сигарет сразу и полностью.

"При этом для достижения устойчивого эффекта и улучшения прогноза необходимо стремиться к полному прекращению употребления табака", - подчеркивает онкохирург.

Концепцию модификации факторов риска все чаще используют в системах здравоохранения разных стран, причем не только в онкологии, но и кардиологии, эндокринологии и других областях медицины. В нашей стране экспертный совет "Возможности модификации рисков у пациентов с онкологическими заболеваниями органов головы и шеи" обсудил возможность интегрировать этот подход в планы лечения от табачной зависимости. Это поможет снизить риски развития рака и значительно улучшить прогноз для тех, у кого онкологическое заболевание уже диагностировано, резюмировал специалист.