55-летняя Наоми Кэмпбелл показала любимое упражнение на ягодицы

Супермодель в свои 55 лет в отличной форме, которая даётся ей нелегко. Сегодня Наоми Кэмпбелл вышла на связь с подписчиками и из всей тренировки показала только одно, вероятно, своё любимое упражнение — на ягодицы. Звезда выполнила несколько повторов лёжа на тренажёре — на этом ролик закончился.

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Наоми не стала комментировать тренировку — вместо этого отметила тренера, под присмотром которого выполняла упражнение. Им оказался Ирваан Долли, который позиционирует себя как тренер, массажист и мануальный терапевт одновременно. Специалист также не упустил возможности поделиться кадрами со звёздной клиенткой на своей страничке в запрещённой в РФ соцсети.

Ранее Наоми Кэмпбелл показала редкие фото с подросшими детьми на пляже. Звезда не скрывает, что для рождения детей воспользовалась помощью суррогатных матерей. А вот имя их отца (или отцов) называть не спешит.