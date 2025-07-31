Самые полезные для здоровья косточковые фрукты

Косточковые плоды содержат одно крупное семя, окружённое сочной съедобной мякотью. Также эти плоды богаты витаминами, антиоксидантами, клетчаткой и другими полезными для здоровья соединениями.

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Манго. Особенно много в нём витамина С, который важен для иммунитета и здоровья кожи. Также манго - источник фолиевой кислоты, витаминов А и Е.

Персики. Это хороший источник клетчатки и антиоксидантов. Можете попробовать обжарить персики на гриле.

Сливы. Исследования показывают, что эти фрукты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также регулярное употребление слив делает кости крепкими.

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Личи. Этот небольшой фрукт содержит калий, витамин С, полифенолы, флавоноиды.

Вишня. Она богата антиоксидантами и минералами, поддерживающими иммунную функцию, регуляцию артериального давления и здоровье мышц.

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