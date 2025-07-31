Как улучшить пищеварение естественным путем

Каждый из нас время от времени сталкивается со вздутием живота, газами, дискомфортом в желудке. Вот что может помочь от этого избавиться.

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Ешьте клетчатку. Употребление этого вещества улучшает пищеварение и регулирует работу кишечника. Здоровому взрослому человеку нужно получать около 25–30 г клетчатки в сутки. Она содержится в большом количестве в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, орехах, семенах.

Пейте много воды. Она размягчает стул и увеличивает его объём, предотвращает запоры.

Практикуйте осознанное питание. Это включает тщательное и активное пережёвывание пищи, а также медленное питание.

Учитесь управлять стрессом. Это поможет улучшить пищеварение. Методы борьбы со стрессом могут включать медитацию, упражнения на глубокое дыхание, йогу, проведение времени на природе.

Гуляйте после еды. Регулярная физическая активность тоже способствует здоровому пищеварению.

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Сократите потребление определённых продуктов. Проблемы с пищеварением могут вызвать искусственные подсластители, острая пища, молочные продукты, глютен, кофеин.

Попробуйте пробиотики и пребиотики. К продуктам, содержащим пробиотики, относятся йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, темпе, мисо. Пребиотики естественным образом есть в чесноке, луке, луке-порее, спарже, бананах, овсе, яблоках.

Меньше пейте алкоголь и курите. Курение может изменить микробиом кишечника, замедлить пищеварение, повысить вероятность развития желудочно-кишечных заболеваний. Алкоголь тоже связан с более высоким риском возникновения болезней ЖКТ, в том числе язвенной болезни и болезни Крона.

Пейте травяные чаи. Облегчить дискомфорт в желудке могут имбирный чай, чай с перечной мятой, ромашковый чай.

Высыпайтесь. Исследования показывают, что существует тесная связь между нарушениями сна и желудочно-кишечными заболеваниями.

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