Как правильно выбрать омегу-3

Омега-3 — одна из самых популярных добавок, которую принимают женщины. Насколько это оправдано и что важно учитывать при выборе жирных кислот, «Клопс» рассказала врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

Группа полиненасыщенных жирных кислот не вырабатывается в организме человека и должна поступать с пищей. Основным источником омеги-3 считаются рыба и морепродукты. Исключение — водоросли, например, спирулина и хлорелла.

«Омега-3 важна во время беременности и грудного вскармливания», — отметила доктор.

Мозг и нервная система плода активно формируются, и недостаток этих кислот в рационе матери может повлиять на развитие ребёнка.

Как выбрать пищевую добавку

Самыми важными параметрами при покупке такого БАД являются дозировка и соотношение EPA и DHA.

DHA (докозагексаеновая кислота). Участвует в формировании и работе синаптических мембран, отвечает за адекватную работу мозга и глаз.

EPA (эйкозапентаеновая кислота). Регулирует уровень серотонина и дофамина, участвует в противовоспалительных процессах.

Общее содержание кислот должно составлять не менее 500—1 000 мг в одной порции. Если на упаковке написано 1 000 мг рыбьего жира, но только 300 мг из них — это EPA и DHA, то остальное — балласт, пояснила Смольянова.

Важно учитывать и форму выпуска. Многие производители используют глицерол — вещество, которое придаёт эластичность оболочке капсулы. Однако у некоторых людей оно вызывает вздутие и расстройство пищеварения, обратила внимание врач. Поэтому стоит отдавать предпочтение формулам, где глицерола нет — это снизит риск дискомфорта при регулярном приёме.

На что обратить внимание

При профилактике воспалительных процессов, ПМС, нарушениях настроения или когнитивных нарушениях чаще используют формулы с преобладанием EPA.

«Соотношение EPA к DHA в этом случае должно быть 2:1 или максимум 3:1», — уточнила Смольянова.

Если женщина беременна или кормит грудью, рекомендуются либо равные пропорции EPA и DHA, либо с двукратным преобладанием последнего.

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