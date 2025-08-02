Названа лучшая специя для здоровья кишечника

Травы и специи придают блюдам вкус, содержат много питательных веществ, улучшающих здоровье кишечника. Самой полезной для желудка специей считается куркума.

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Вот несколько причин, почему врачи-гастроэнтерологи рекомендуют добавлять куркуму в блюда.

Улучшение микробиома кишечника. Куркумин, который содержится в куркуме, влияет на микробиом двумя способами. Во-первых, он поддерживает баланс бактерий в кишечнике. Во-вторых, полезные кишечные бактерии расщепляют куркумин и создают антиоксидантные и противовоспалительные вещества, поддерживающие общее самочувствие и здоровье кишечника.

Уменьшение воспаления. В куркуме много полифенолов. Они могут уменьшать воспаление и обладать антиоксидантными свойствами. Исследования показали, что куркума способствует снижению воспаления во многом за счёт этих веществ.

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