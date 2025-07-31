Названа самая опасная для здоровья диета

Некоторые диеты для потери веса могут быть вредны для здоровья, предупредила доктор медицинских наук, эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко. Самую опасную для здоровья систему питания она назвала «Ленте.ру».

«Опаснее всего для здоровья краткосрочные диеты с жесткими ограничениями. Они направлены на быструю потерю веса за счет острого дефицита калорий и вывода жидкости из организма», — рассказала Марченко.

По ее словам, таким образом действительно за несколько недель можно потерять до десяти килограммов. Однако как только человек начинает питаться по-старому, вес вернется.

«Жестких диет очень редко удается придерживаться без срывов. Человек сначала голодает, потом срывается и объедается, затем опять голодает — худшего сценария нельзя себе представить, так как это прямой путь к расстройству пищевого поведения», — Анна Марченко доктор медицинских наук, эндокринолог.

Не советовала врач также увлекаться диетами, в которых нужно исключать определенные продукты или группы продуктов. Например, кетодиета предполагает отказ от богатых углеводами продуктов. Эффект похудения достигается за счет того, что из-за недостатка углеводов организм получает энергию в процессе расщепления жиров. Однако такое питание увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обострения мочекаменной и желчекаменной болезни, а также провоцирует увеличение уровня холестерина.

Ранее нутрициолог, психолог Анна Дивинская предостерегла россиян от чудодейственного метода похудения — коктейля из овсянки, воды и лимонного сока. Такой тип питания может серьезно подорвать здоровье, считает она.