Одна сосиска может спровоцировать 11 болезней

Кардиолог Мария Чайковская предупредила, что если употреблять всего одну сосиску в день, то повышается риск развития сразу 11 болезней. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Чайковская, употребление одной сосиски в день увеличивает риск рака кишечника и легких, гипертонии, воспаления в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца, деменции, сахарного диабета, ожирения, болезней почек и неврологических расстройств.

По словам врача, в сосисках содержится только 15-20 процентов мяса, а остальное — субпродукты, соя и различные химикаты. То же относится к большинству вареных колбасных изделий. В заключение Чайковская призвала выбирать настоящее мясо, в том числе хорошей альтернативой сосискам и колбасе может быть запеченная курица.

Ранее иммунолог Елена Насанкаева посоветовала не пить чай сразу после еды. По ее словам, такая привычка чревата проблемами с желудочно-кишечным трактом.