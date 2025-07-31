Какие продукты помогут похудеть после 40 лет

Чтобы избавиться от жира и сохранить мышечную массу, нужно сочетать здоровое питание с силовыми тренировками и достаточным потреблением белка. Об этом сказала Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, сертифицированный диетолог. Вот какие продукты вам помогут в этом.

Яйца. В них содержатся полноценный белок и лейцин. Благодаря этому яйца дольше сохраняют чувство сытости и помогают есть меньше.

Куриная грудка без кожи (или грудка индейки). Это постный и высококачественный животный белок, в котором мало жира. Он даёт организму аминокислоты.

Лосось. Для похудения подойдёт и другая жирная рыба: например, сардины или скумбрия. В лососе много белка и омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, поддерживают метаболизм жиров.

Листовая зелень. Например, вы можете есть шпинат, кудрявую капусту, мангольд. Это очень низкокалорийная пища, в которой много клетчатки и магния.

© Shutterstock

Чечевица и другие бобовые. Они помогают восстанавливать мышцы, поддерживать уровень стабильный инсулина. Это способствует сжиганию жира.

Греческий йогурт. Берите обычный, обезжиренный или вариант с низким содержанием жира. В нём много казеина и сывороточного белка, которые подходят для поддержания мышечной массы. Ещё греческий йогурт улучшает здоровье кишечника, контролирует чувство голода, может служить хорошим перекусом с высоким содержанием белка.

Ягоды. Черника, малина, клубника отлично сжигают жир. Они также низкокалорийны, богаты антиоксидантами и клетчаткой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.