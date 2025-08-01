Какие продукты сожгут жир без потери мышечной массы

Чтобы при похудении потерять как можно меньше мышц, важно есть много белка. Вот из какой пищи его лучше всего получать.

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Цельные яйца. Они содержат все аминокислоты, а также являются полноценным источником белка. Из одного яйца можно получить 6-7 г протеина.

Семена тыквы. На 28 г этих семечек приходится около 7 г белка. Ещё это отличный источник жиров, магния, железа, цинка.

Постная индейка. Из 113 г этой индейки вы получите 25-27 г белка, а также витамины группы В.

Чечевица. В чашке чечевицы содержится 18 г белка и до 15 г клетчатки. Это улучшит пищеварение и поможет нарастить мышечную массу.

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Лосось. В нём много омега-3 и белка. В частности, протеина в лососе - 22-25 г на порцию в 85 г.

Лебеда. Из одной чашки киноа вы получите примерно 8 г белка. Также в лебеде много клетчатки, железа, магния.

Греческий йогурт. Одна порция этого йогурта содержит 15–20 г белка и пробиотики.

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