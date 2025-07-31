Диетологи назвали плюсы и минусы употребления сырых овощей

Само по себе употребление сырых овощей не несёт вреда. Однако, по словам Кары Хохрайтер, магистра наук, зарегистрированного и дипломированного диетолога, у людей с нарушениями пищеварения и/или имеющимися заболеваниями кишечника могут возникнуть проблемы со здоровьем, если они съедят слишком много свежих овощей.

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Преимущества сырых овощей

Способствуют здоровому микробиому кишечника. Клетчатка играет главную роль в работе кишечника, и она содержится в свежих овощах.

Содержат вещества, которые поддерживают работу кишечника. В сырых овощах много фитохимических соединений, которые положительно влияют на кишечник. Они действуют как антиоксиданты.

Могут защитить от запоров. Сырые овощи содержат много клетчатки и воды. Это способствует размягчению стула, лёгкому опорожнению.

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Недостатки сырых овощей

Могут тяжело перевариваться. Особенно актуально такое для людей с синдромом раздражённого кишечника или воспалительным заболеванием кишечника. В этом случае может помочь термическая обработка овощей.

Усиливают вздутие живота и газообразование. Это возникает при синдроме раздражённого кишечника или повышенной чувствительности к некоторым трудноусвояемым углеводам. Дискомфорт могут вызвать брокколи, цветная, кудрявая, белокочанная капуста, лук, чеснок.

Снижают усвоение некоторых питательных веществ. В шпинате, свёкле много оксалатов, которые мешают усвоению кальция, повышают вероятность образования камней в почках. Отдавайте предпочтение салату ромэн или кудрявой капусте: они содержат мало оксалатов.

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