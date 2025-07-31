Сколько нужно спать

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал о последствиях прерывистого сна и назвал оптимальную продолжительность отдыха.

«Так или иначе, вне зависимости от проведённого в объятьях Морфея времени принято считать, что сон должен быть непрерывным — уснув, человек должен проспать до момента, пока не выспится или пока не прозвенит будильник», — рассказал эксперт Общественной Службе Новостей.

Сомнолог добавил, что недосып очень быстро догонит, как только накопится около 16 часов дефицита сна.

Количество часов сна, которое необходимо, чтобы полностью восстановиться — от семи до девяти часов, отметил специалист.

Эксперт призвал не сокращать свой сон в надежде, что меньшего количества пройденных циклов будет достаточно, чтобы выспаться.

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