Топ-5 признаков слишком высокого уровня кортизола

В Великобритании резко возросло количество поисковых запросов о кортизоле, и Google сообщил, что "как снизить уровень кортизола" стал четвертым по популярности поиском в Великобритании за последние 90 дней. Хотя всем нам нужно немного кортизола – основного гормона стресса – для регулирования обмена веществ, уровня сахара в крови и поддержания здорового гормонального баланса, его избыток – результат хронического, длительного стресса - может нанести вред. Если вы думаете, что, возможно, страдаете от заоблачного уровня кортизола, первый шаг к изменениям - научиться распознавать признаки. Рассказываем о 5 симптомах, на которые стоит обратить внимание.

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Лишний жир на животе

Если вы постоянно испытываете стресс, это может повысить вероятность переедания или неправильных перекусов. Тем не менее, увеличение жира в области живота свидетельствует не только о неправильном питании, но и является прямым результатом избытка кортизола в вашем организме. Когда организм подвергается стрессу, выделяются кортизол и адреналин (еще один гормон, вырабатываемый как часть реакции на стресс), которые помогают организму справиться с ним. Это увеличивает скорость метаболизма в организме и высвобождает запасенную глюкозу, но любая неиспользованная глюкоза превращается в жир и откладывается в брюшной полости. Причина, по которой он быстро накапливается, кроется в типе стресса, с которым вы сталкиваетесь, которая с меньшей вероятностью может быть физической (например, бегство от тигра), а с большей вероятностью - психологической. Из-за этого у вас меньше шансов израсходовать глюкозу, а это значит, что большая ее часть попадает прямо в желудок.

Нарушенный сон

Неконтролируемая кривая уровня кортизола может внести хаос в ваш режим сна, поэтому любые проблемы с засыпанием или пробуждением по ночам, могут быть признаками того, что ваш уровень кортизола вышел из-под контроля. Кривая здорового уровня характеризуется высоким уровнем кортизола по утрам, который медленно снижается и достигает низкого уровня непосредственно перед сном. Нарушенная кривая противоположна: ночью уровень выше желаемого, что может вызвать беспокойство и мешать вам высыпаться.

Опухшее лицо

Лицо опухает, когда избыток кортизола побуждает организм накапливать лишний жир по бокам лица. Избыток кортизола также может привести к задержке в организме лишнего количества воды, что может объяснить, почему ваше лицо кажется более отечным, чем обычно, когда вы испытываете стресс.

Медленное заживление

Если вы находите у себя порезы или ушибы, которые, кажется, не проходят, в этом может быть виноват избыток кортизола. Превышающий норму уровень гормона подавляет выработку молекул, называемых цитокинами, которые отвечают за запуск процесса заживления в организме и ослабление воспаления. В сочетании с воспалением, которое само по себе вызывает стресс для организма, неудивительно, что ему может быть трудно восстановиться.

Постоянное вздутие живота

Пищеварительная система часто оказывается затронутой одной из первых. Кортизол отвечает за регулирование усвоения соли и минералов. Когда мы испытываем стресс, избыток кортизола повышает уровень соли и заставляет организм удерживать больше воды, чем ему нужно. Снижение притока крови к пищеварительной системе также нарушает работу кишечника, что создает бактериальный дисбаланс. Нарушение бактериального баланса может привести к неправильному перевариванию определенных углеводов, что вызывает избыточное образование газов. Это, в сочетании с повышенным содержанием воды, вызывает вздутие живота.