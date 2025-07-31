Ученый рассказал об омолаживающих свойствах грибов

В грибах содержится аминокислота эрготионеин, которая является потенциальным геропротектором, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков.

Эрготионеин — природное вещество, которое человеческий организм не способен вырабатывать самостоятельно. Он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Для России грибы это традиционный продукт, и новые исследования относительно пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших грибах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят. Фактически надо понимать, что усвояемость у них не идеальная, а еще что в зоне промышленных городов они впитывают металлы и прочие загрязнения, а также надо уметь дифференцировать грибы, — даже опытные люди иногда ошибаются между съедобными и ядовитыми», — рассказал Болков.

Однако лучше всего предотвращают старение, по словам врача, физические упражнения и правильное питание без переедания с большим содержанием ягод и зелени.