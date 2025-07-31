В рекламе энергетиков может появиться информация об их вреде

Энергетические напитки сегодня пользуются популярностью, особенно среди молодых людей. Научно подтверждено, что их чрезмерное употребление увеличивает риски проблем со здоровьем. Стало известно о принятии в первом чтении закона, предусматривающего дополнение рекламы энергетиков предупреждением о их потенциальном вреде.

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Планируется, что реклама должна будет содержать информацию о потенциальном вреде для здоровья при чрезмерном потреблении. Подобное предупреждение уже есть в рекламе алкоголя. Законопроект, принятый в первом чтении, может превратиться в новую статью 25.1 федерального закона «О рекламе», – рассказывает Роскачество.

Предостережение о вреде должно занимать не менее 7% от рекламного изображения, быть не короче 5 секунд и не менее 7% от кадра в видеорекламе, не менее 3 секунд в рекламе на радио. Отвечать за нарушение требований должны и рекламодатели, и рекламораспространители.

Энергетик – это напиток, содержащий кофеин, сахар, витамины и добавки с недоказанным тонизирующим эффектом. Сами по себе эти ингредиенты безопасны, но при избыточном потреблении могут приводить к проблемам со здоровьем. В одной банке 0,5 л содержится примерно треть дневной нормы кофеина для взрослого, а для ребенка – дневную норму (при том, что детям кофеин не рекомендован). Следует учесть, что дозы кофеина человек получает также из чая, кофе, лекарств, ряда продуктов – дозы могут получиться высокие. Кроме того, энергетики содержат много сахара – о его вреде всем известно.

В данный момент законопроект принят в первом чтении. Если он будет одобрен на всех этапах, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.