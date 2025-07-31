В рекламе энергетиков может появиться информация об их вреде

Сибмеда

Энергетические напитки сегодня пользуются популярностью, особенно среди молодых людей. Научно подтверждено, что их чрезмерное употребление увеличивает риски проблем со здоровьем. Стало известно о принятии в первом чтении закона, предусматривающего дополнение рекламы энергетиков предупреждением о их потенциальном вреде.

В рекламе энергетиков может появиться информация об их вреде
© Сибмеда

Планируется, что реклама должна будет содержать информацию о потенциальном вреде для здоровья при чрезмерном потреблении. Подобное предупреждение уже есть в рекламе алкоголя. Законопроект, принятый в первом чтении, может превратиться в новую статью 25.1 федерального закона «О рекламе», – рассказывает Роскачество.

Предостережение о вреде должно занимать не менее 7% от рекламного изображения, быть не короче 5 секунд и не менее 7% от кадра в видеорекламе, не менее 3 секунд в рекламе на радио. Отвечать за нарушение требований должны и рекламодатели, и рекламораспространители.

Энергетик – это напиток, содержащий кофеин, сахар, витамины и добавки с недоказанным тонизирующим эффектом. Сами по себе эти ингредиенты безопасны, но при избыточном потреблении могут приводить к проблемам со здоровьем. В одной банке 0,5 л содержится примерно треть дневной нормы кофеина для взрослого, а для ребенка – дневную норму (при том, что детям кофеин не рекомендован). Следует учесть, что дозы кофеина человек получает также из чая, кофе, лекарств, ряда продуктов – дозы могут получиться высокие. Кроме того, энергетики содержат много сахара – о его вреде всем известно.

В данный момент законопроект принят в первом чтении. Если он будет одобрен на всех этапах, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.