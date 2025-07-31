Назван неожиданный продукт с омолаживающим эффектом

В грибах содержится вещество, которое потенциально способно защитить организм от старения, заявил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков. Неожиданный продукт с омолаживающим эффектом он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Болков рассказал, что грибы, особенно такие как лисички, белые, подберезовики, опята, содержат вещество, под названием эрготионеин. По словам эксперта, оно является геропротектором, то есть защищает клетки от старения и уменьшает воспаление.

Однако врач предупредил, что, несмотря на потенциальную пользу, грибы нужно есть с осторожностью. «Надо понимать, что усвояемость у них не идеальная, а еще в зоне промышленных городов они впитывают металлы и прочие загрязнения, а также надо уметь дифференцировать грибы, — даже опытные люди иногда ошибаются между съедобными и ядовитыми», — напомнил он.

Болков добавил, что эрготионеин также содержится в ягодах и зелени, поэтому они обязательно должны присутствовать в рационе. Самым эффективным методом борьбы со старением он назвал физическую активность и правильное питание.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала, что яйца помогают сохранить здоровье глаз. По ее словам, в них содержатся вещества, которые необходимы для хрусталика и сетчатки глаз.