Почему плохую осанку нельзя «выровнять» во взрослом возрасте

Плохая осанка — это не просто некрасиво. Это боли в спине, ограничения подвижности и даже риск проблем с внутренними органами. И если вовремя не заняться профилактикой, изменить положение дел будет почти невозможно. Об этом рассказал врач-реабилитолог, профессор и заведующий кафедрой спортивной медицины Сеченовского университета Евгений Ачкасов.

По словам эксперта, исправить осанку после взросления крайне сложно. Проблема стала особенно актуальной за последние десятилетия. После 90-х в стране сократился интерес к массовому спорту, а у современных детей движение и вовсе заменили гаджеты.

«Теоретически есть основания полагать, что сейчас картина усугубляется», — отметил он в беседе с ОСН.

Но не стоит винить во всём только телефоны. Нарушения осанки могут быть связаны и с генетикой, обменом веществ, дефицитом кальция. Часто это не только "сутулость", но и серьёзные искривления позвоночника, в том числе S-образные.

«В старших возрастных группах, при прогрессировании возрастных дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, нарушенная осанка, конечно, будет провоцировать определенные неприятные моменты и боли. В сочетании с грыжей это может приводить к серьезному ограничению двигательной активности. Поэтому, конечно, осанкой надо заниматься с детства, тут спору нет», — добавил врач.

Что можно сделать? Прежде всего — заниматься профилактикой с детства. А если момент упущен, то хотя бы не пускать всё на самотёк.

«Кроме физических упражнений, есть и ортопедические средства коррекции и профилактики нарушении осанки. Но у нас, к сожалению, об этом мало знают. Мы знаем, что нужно заниматься лечебной физкультурой и лечебной гимнастикой, знаем, что надо плавать, укреплять мышцы спины. Знаем, что детям не надо носить тяжелые ранцы, когда у них формируется позвоночник, тем более в одной руке, перевешиваясь на бок. Но мы не знаем про ортопедические средства, а они сегодня есть, и очень интересные, и хорошо бы, чтобы население про них больше знал», — рассказал Ачкасов.

Главный вывод прост: здоровая спина формируется в детстве. А если момент упущен, важно хотя бы не допустить ухудшения. Потому что осанка — это не то, что можно «поправить потом». Это то, с чем мы идём по жизни.