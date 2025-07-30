В чем польза прогулок после еды

У прогулки после еды есть множество доказанных преимуществ для здоровья. Вот некоторые из них.

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Снижение уровня сахара в крови. Благодаря быстрой прогулке после еды вы предотвратите резкий скачок уровня сахара в крови. Об этом сказала Крисси Кэрролл, сертифицированный диетолог, сертифицированный персональный тренер. Исследования показывают, что физические упражнения после приёма пищи улучшают гликемический ответ и снижают уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом и без него. Другое исследование, в ходе которого здоровые взрослые ходили в течение 30 минут после еды, дало схожие результаты. Прогулка умеренной интенсивности продолжительностью всего 20 минут после еды уменьшит гликемическую реакцию и снизит уровень глюкозы в крови.

Помощь в работе пищеварительной системы. Если вы часто испытываете вздутие живота после еды, то прогулка может стать решением проблемы. Исследования показали, что 10-15-минутная прогулка после приёма пищи улучшает работу ЖКТ.

Улучшение кровообращения. Движение тела усиливает приток крови. В конечном итоге это улучшает кровообращение в организме.

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Снижение кровяного давления. Ходьба помогает эффективно снизить давление. Одно исследование, проведённое среди людей с гипертонией, продемонстрировало значительное снижение давления после года регулярных прогулок. Эффект наблюдался даже у пациентов с резистентной гипертонией, которая плохо поддаётся лечению традиционными методами.

Снижение веса. Даже 30 минут в неделю аэробной активности могут привести к умеренному снижению массы тела, окружности талии и жировой прослойки у взрослых с избыточным весом или ожирением.

Улучшение настроения. Упражнения повышают уровень серотонина и дофамина, приводят к выработке эндорфинов. Это способствует улучшению настроения, возникновению положительных эмоций.

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