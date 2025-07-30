Как сжечь жир на животе без тренировок

Талия может увеличиваться на 0,7 см в год. Особенно заметно это у женщин. К счастью, этот тип жира легко сжигается благодаря изменению образа жизни. Об этом сказала Джози Портер, старший диетолог Simple Life App.

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Добавление белка в блюда. Важно составлять рацион на основе высококачественных источников белка. Это яйца, греческий йогурт, рыба и чечевица. Благодаря этому вы сохраните мышечную массу, усилите сжигание калорий во время пищеварения. Старайтесь также потреблять за один приём пищи 20-30 г белка.

Увеличение термогенеза без физических упражнений. Ходьба во время разговора по телефону, стояние во время работы, растяжка или ходьба способны значительно улучшить метаболизм жиров. Особенно полезно это для уменьшения количества висцерального жира, повышения чувствительности к инсулину.

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Улучшение микробиома кишечника. Пребиотики питают полезные кишечные бактерии, увеличивают выработку короткоцепочечных жирных кислот (SCFA). Это помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает работу гормона GLP-1, который играет главную роль в регуляции аппетита и обмене веществ.

Достаточное количество крепкого сна. Важно ложиться спать в прохладной и тёмной комнате, перед сном отложить устройства, излучающие синий свет. Стремитесь в целом спать семь-девять часов.

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