В чем польза голубики для здоровья

В Беларуси начали сбор голубики. С плантаций она сразу попадает на прилавки. Сколько садоводы просят за килограмм ягод, рассказала корреспондент «МИР 24 Полина Бабук.

Самая спелая голубика не может скрыться от садовода Александра Сосиновича. Он собирает урожай только вручную. Так проще определить, каким ягодам еще нужно дозреть.

За день с плантации отправляют около сотни килограммов ягод. В фермерском хозяйстве под Минском выбирают морозостойкие сорта. Они любят хороший полив, солнечные лучи и кислую почву. Это садоводы постоянно контролируют.

«Каждые два дня, если мы говорим про дачника или частного садовода, то 20 литров мы должны выливать каждый день. Хотя бы два раза в неделю, и этого будет достаточно. Когда листу не хватает кислотности, он начинает желтеть. Обычно он красивый должен быть зеленый. Однако, когда он желтеет, краснеют края, то понятно, что идет хлороз.

Голубику добавляют в пирожные, делают из нее сок и продают в свежем и замороженном видах. На прилавках это самая дорогая ягода. За килограмм садоводы просят в среднем 20 белорусских (примерно 540 российских рублей).

«Всем очень интересна наша ягода. Тем более все видят, как мы активно ее собираем. Все даже хотят поучаствовать в этом процессе. Она представлена у нас в магазине. Пользуется популярностью. Скупают много, потом что ягода крупная и красивая.

Голубика природный коктейль полезных веществ: в ягодах высокая концентрация витаминов С, К, Е, в ней содержатся железо, цинк, магний, калий и фосфор. Употребление голубики повышает иммунитет, улучшает работу мозга, предотвращает сердечные заболевания и снижает уровень сахара в крови.