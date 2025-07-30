Сезон голубики. Как собирают ягоду и в чем ее польза?

Mir24.TV

В Беларуси начали сбор голубики. С плантаций она сразу попадает на прилавки. Сколько садоводы просят за килограмм ягод, рассказала корреспондент «МИР 24 Полина Бабук.

В чем польза голубики для здоровья
© Global Look Press

Самая спелая голубика не может скрыться от садовода Александра Сосиновича. Он собирает урожай только вручную. Так проще определить, каким ягодам еще нужно дозреть.

За день с плантации отправляют около сотни килограммов ягод. В фермерском хозяйстве под Минском выбирают морозостойкие сорта. Они любят хороший полив, солнечные лучи и кислую почву. Это садоводы постоянно контролируют.

«Каждые два дня, если мы говорим про дачника или частного садовода, то 20 литров мы должны выливать каждый день. Хотя бы два раза в неделю, и этого будет достаточно. Когда листу не хватает кислотности, он начинает желтеть. Обычно он красивый должен быть зеленый. Однако, когда он желтеет, краснеют края, то понятно, что идет хлороз.

Голубику добавляют в пирожные, делают из нее сок и продают в свежем и замороженном видах. На прилавках это самая дорогая ягода. За килограмм садоводы просят в среднем 20 белорусских (примерно 540 российских рублей).

«Всем очень интересна наша ягода. Тем более все видят, как мы активно ее собираем. Все даже хотят поучаствовать в этом процессе. Она представлена у нас в магазине. Пользуется популярностью. Скупают много, потом что ягода крупная и красивая.

Голубика природный коктейль полезных веществ: в ягодах высокая концентрация витаминов С, К, Е, в ней содержатся железо, цинк, магний, калий и фосфор. Употребление голубики повышает иммунитет, улучшает работу мозга, предотвращает сердечные заболевания и снижает уровень сахара в крови.