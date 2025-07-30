Как устроить безопасный для здоровья пикник на природе

Врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина рассказала о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при организации пикника на природе.

Если пикник проводится не в специальных локациях, то одна из опасностей — это укусы клещей, поэтому нужно правильно одеться. Желательно надеть светлую одежду с манжетами на рукавах и брюках, отметила эксперт.

Также, по словам специалиста, обязателен головной убор и специальные защитные средства от клещей, которые наносятся на одежду.

Об этом врач рассказала РИАМО.

Если употребление некачественного мяса привело к отравлению, алкоголь усугубит симптомы интоксикации, добавила эксперт.

При появлении тошноты, рвоты, боли в животе врач рекомендует принять абсорбенты, а при отсутствии эффекта сдать биоматериал на исследование кишечных инфекций методом ПЦР.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с RT, какие продукты стоит взять с собой на летний пикник, а от каких лучше отказаться.