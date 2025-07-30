Что произойдет, если неделю питаться только фруктами и овощами

Такой рацион может принести как пользу, так и серьёзные риски. Диетолог Зарина Шуинова рассказала, как отразится на здоровье недельное питание исключительно фруктами и овощами.

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Фрукты и овощи — ценные источники витаминов, минералов и клетчатки. По данным ВОЗ, их ежедневное употребление (не менее 400 граммов) снижает риск хронических заболеваний, включая диабет и болезни сердца. Однако полный отказ от других продуктов может привести к дефициту белка, жиров и важных микроэлементов.

Если говорить о плюсах диеты, то диетолог выделяет снижение веса за счёт низкой калорийности, улучшение пищеварения из-за клетчатки, а также прилив энергии благодаря природным сахарам и витаминам группы В.

Однако у такого рациона есть свои риски. Среди них дефицит белка и жиров (может привести к слабости и потере мышечной массы), нехватка витаминов B12 и D, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), поскольку избыток клетчатки и фруктозы вызывает вздутие и нарушения пищеварения.

По словам диетолога, кратковременная фруктово-овощная диета (до 1–2 недель) может быть полезной для детокса, улучшения пищеварения и коррекции массы тела. Но длительное следование такому рациону опасно для здоровья.

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