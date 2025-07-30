Россиян призвали отказаться от чая после еды

Врач аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева посоветовала пить чай минимум через 30 минут после еды. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

Насанкаева объяснила, что в чае содержатся полифенольные соединения, называемые танинами. По ее словам, они могут нарушить процесс расщепления белков и спровоцировать тяжесть, метеоризм и боль в животе. Кроме того, врач указала, привычка устраивать чаепитие после приема пищи снижает активность желудочного сока на 30-50 процентов.

Иммунолог также призвала отказаться от чая после еды, так как он влияет на всасываемость некоторых микронутриентов. Она уточнила, что напиток снижает усвоение железа, кальция, цинка и магния. «Оптимальное время для потребления чая — не ранее чем через 30-60 минут после легкой пищи и через 90-120 минут после белково-жирового приема пищи», — заявила врач.

Специалистка добавила, что не стоит пить слишком горячий чай, так как он может повредить слизистую оболочку пищевода. Также она рекомендовала отказаться от крепкого чая, особенно с молоком.

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