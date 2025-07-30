Почему в отпуске люди спят дольше

Сон подольше нередко воспринимается как баловство, лень или что-то неправильное. Но именно в праздники, выходные и отпуск мы начинаем спать дольше и глубже. Благодаря такому сну организм восстанавливается.

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В течение рабочего года часто накапливается нехватка сна. Поэтому в первые дни отпуска мы часто спим на час-два дольше каждую ночь. Организм таким образом пытается восстановиться.

Кроме того, во время отдыха меняется сама структура сна. Циклы сна становятся более регулярными, мы в целом больше находимся в стадии медленного сна, которая связана с физическим восстановлением и укреплением иммунитета.

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Отчасти сон в праздники связан со снижением уровня гормона стресса кортизола. При этом нередко во время отпуска мы видим больше ярких сновидений, порой даже тревожных. Это связано с тем, что мозг больше не подавляет фазу быстрого сна, как когда мы не высыпаемся. Быстрый сон критически важен для работы памяти, регуляции настроения и когнитивной гибкости.

С другой стороны, привычка спать дольше, особенно более 9 часов в сутки, может быть тревожным сигналом. В некоторых научных исследованиях её связывают с более высоким уровнем депрессии, болезней сердца, ранней смерти. Также длительный сон может быть симптомом заболевания, а не причиной.

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