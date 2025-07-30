Иммунолог посоветовала не пить чай после еды

Несмотря на широкое распространение традиции пить чай сразу после еды, это несет за собой определенные риски для здоровья, а делать этого не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Елена Насанкаева.

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Так, по ее словам, употребление чая сразу после приема пищи может нарушать физиологические и биохимические процессы пищеварения.

«Прежде всего, чай содержит танины — полифенольные соединения с выраженными вяжущими свойствами. Эти вещества формируют нерастворимые комплексы с пищевыми макромолекулами, особенно с белками (коллаген, глютен), препятствуя действию протеолитических ферментов, таких как пепсин. В результате нарушается протеолиз (процесс расщепления белков), что проявляется ощущением тяжести, метеоризмом и болями в животе», — рассказала врач.

Кроме того, таниновые соединения в составе чая уменьшают активность амилазы и липазы — ключевых ферментов в углеводном и жировом обмене. Это замедляет гидролиз крахмалов и триглицеридов, снижая биодоступность этих нутриентов.

«Одновременное потребление жидкости (включая чай) приводит к разбавлению желудочного сока, повышению pH (кислотности) среды и снижению активности HCl-зависимых ферментов, особенно при потреблении белковой пищи. Экспериментальные данные свидетельствуют, что активность желудочного сока при добавлении чая снижается на 30–50%», — добавила специалист.

Не менее значимо, по ее словам, влияние на всасывание некоторых микронутриентов. Танины образуют труднорастворимые хелатные комплексы с негемовым железом (которое поступает из растительной пищи), кальцием, цинком и магнием.

«Нарушение всасывания железа (особенно у лиц с латентным дефицитом, вегетарианцев и беременных) может способствовать развитию сидеропенической анемии. Дефицит кальция и магния сопряжен с риском остеопении, нейромышечной возбудимостью и судорожным синдромом. А дефицит цинка ослабляет функции врожденного иммунитета и репаративные процессы кожи», — предупредила врач.

Кроме того, прием горячего чая температурой выше 70 градусов после еды повышает риск термического повреждения слизистой оболочки пищевода и желудка, что может привести к эрозивному эзофагиту и гастриту.

В свою очередь, прием холодного чая может привести к проблемам с пищеварением.