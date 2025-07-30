Врач объяснил, почему нельзя судить о здоровье человека только по весу

На самом деле масса тела говорит о нашем здоровье меньше, чем мы думаем. Можно съедать по пять порций фруктов и овощей в день, регулярно ходить в спортзал, иметь отличное давление и нормальный уровень холестерина - и всё равно считаться «нездоровым» человеком по цифрам на весах.

© Ferra.ru

Согласно науке, вес - это лишь один из показателей здоровья. Сам по себе он не отражает полной картины.

В целом вес тела измеряет только массу нашего тела. Её изменение со временем может указывать, сколько калорий человек потребляет и сколько сжигает. Существуют также и другие важные показатели здоровья. Это уровень холестерина, сахара в крови, кровяное давление, частота сердечных сокращений. Все они не отображаются на весах.

© Hamro Doctor

Также вес не отображает качество рациона питания, количество жира в организме человека и расположение этого жира. По весу нельзя судить и о количестве физической активности, качестве сна, уровне стресса.

Все перечисленные факторы измерить сложнее, чем массу тела, однако они дают гораздо более значимую картину здоровья человека. Это не значит, что между весом и этими показателями нет связи - они просто не такая однозначная.

Существует чёткая связь на уровне популяции между высокой массой тела и большим риском развития заболеваний. Согласно научным исследованиям, у людей с избыточным весом или ожирением по индексу массы тела чаще возникают сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа, некоторые виды рака.

При этом некоторые люди с избыточным весом имеют нормальное артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. В то же время некоторые люди с нормальным весом могут иметь высокий уровень висцерального жира, плохое питание, вести малоподвижный образ жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.