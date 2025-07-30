Дерматологи рассказали, когда солнечный ожог — это повод для беспокойства

По данным Национального института рака, каждый год регистрируется более 33 000 солнечных ожогов, которые требуют обращения в отделение неотложной помощи. Вот когда при ожогах стоит идти к врачу.

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Солнце испускает УФ-излучение на трёх различных длинах волн: УФ-А, В и С. UVC-излучение блокирует озоновый слой Земли, но два других достигают поверхности планеты.

По мнению дерматологов, UVA-излучение приводит к старению. Эти лучи разрушают коллаген, вызывают появление пигментных пятен и морщин. При этом УФ-излучение типа В - причина появления ожогов.

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Получение пяти солнечных ожогов повышает риск развития меланомы (формы рака кожи) в два раза. Даже после заживления кожа уже никогда не становится прежней. Согласно данным Американского онкологического общества, пятилетняя выживаемость при меланоме составляет 99% при раннем выявлении. Если же болезнь распространяется, то этот показатель снижается до 35%.

Солнечный ожог первой степени поражает верхний слой кожи. Спустя 12-24 часа после него человек может заметить болезненность, зуд, покраснение кожи. Ожог второй степени повреждает дерму, из-за чего образуются волдыри, отёки, возникает риск инфицирования. В зависимости от тяжести при таком ожоге может потребоваться медицинская помощь.

Солнечный ожог третьей степени возникает очень редко. Он проявляется в виде онемения, покалывания, белых, кожистых или обожжённых пятен. Также человек с этим ожогом испытывает тепловой удар или тепловое истощение. Сопровождаться это может спутанностью сознания, головокружением, обезвоживанием, ознобом, отсутствием потоотделения. В этом случае требуется срочная медицинская помощь.

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