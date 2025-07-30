Врач назвал формулу идеальной физической активности

Согласно рекомендациям кардиолога Антона Вахляева, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и организма в целом необходимы полноценные тренировки продолжительностью 1,5 часа 3-4 раза в неделю. Врач подчеркивает, что такой режим физической активности является научно обоснованным и наиболее эффективным.

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Кардиолог Антон Вахляев рекомендует для поддержания здоровья уделять физическим нагрузкам не менее 1,5 часов 3-4 раза в неделю. По мнению специалиста, такой режим тренировок оптимален для сердечно-сосудистой системы и общего состояния организма.

Врач также предостерегает от иллюзии активности, создаваемой шагомерами в смартфонах, подчеркивая, что только полноценные тренировки дают реальный оздоровительный эффект. Об этом сообщает РИА Новости.

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