Топ-4 причины, почему хочется острого

Внезапное желание съесть острую пищу может быть связано с множеством факторов. Вот некоторые из них.

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Визуальные и обонятельные сигналы. У некоторых людей рекламные ролики, запахи или другие внешние факторы могут вызвать тягу к еде. Кроме того, одно исследование показало, что любители острых блюд испытывают также при воздействии острой пищи по сравнению с неострой повышенное слюноотделение и учащённое сердцебиение.

Жаркая погода. Острая еда вызывает потоотделение, поэтому вы можете хотеть её съесть в жару.

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Стресс. По данным исследований, люди в дни стресса и сильного напряжения испытывают более сильную тягу к еде и употребляют больше фастфуда и сладостей. Также острая пища может восприниматься как "комфортная еда" для вас.

Гормональные изменения. У некоторых женщин при старении и беременности может снижаться способность ощущать вкус пищи. Это может вызвать желание употреблять еду с более насыщенным вкусом.

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