Врач прокомментировала миф о том, что солнце лечит прыщи

Бытует мнение, что солнце и загар могут помочь в лечении акне, однако, как рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова, это миф.

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«Часто можно услышать: «Съезди на море — подсуши прыщи, загар все вылечит». Врачи регулярно сталкиваются с пациентами, которые уверены в чудодейственной силе солнца против акне. Да, у солнца есть небольшой бактерицидный эффект, и в первые дни кожа действительно может выглядеть чище. Но это иллюзия. Дальнейшее пребывание на солнце вызывает гиперкератоз — утолщение рогового слоя кожи. А это как раз то, что способствует закупорке пор и ухудшению состояния кожи при акне», — отметила врач.

Более того, загар и даже легкое покраснение — это воспаление, которое лишь усугубляет течение кожных заболеваний.