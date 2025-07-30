Ученые выяснили, где полезнее всего жить

Жизнь у моря может продлить продолжительность жизни, но тот же эффект не гарантирован при проживании у реки или озера. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные по 66 000 районах США. Их работа опубликована в журнале Environmental Research.

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Авторы исследовали связь между близостью к водоемам и средней продолжительностью жизни, учитывая климат, доход, транспорт, качество воздуха и степень урбанизации. Результаты показали: проживание рядом с океаном или заливом связано с увеличением продолжительности жизни. В прибрежных районах люди живут в среднем на год дольше, чем в глубине континента.

В отличие от этого, жизнь рядом с внутренними водоемами — озерами и реками — особенно в городах, наоборот, ассоциировалась с более короткой продолжительностью. Такой контраст объясняется экологическими и социальными факторами. Прибрежные территории часто отличаются мягким климатом, более чистым воздухом, большим количеством зон для отдыха и более высоким доходом населения. В то время как городские районы у внутренних водоемов могут страдать от загрязнения, переуплотнения и социального неравенства.

Авторы подчеркивают: при планировании городов стоит учитывать не только наличие природных объектов, но и то, как они вписаны в социальную и экологическую среду. Простая близость к воде не гарантирует пользу — важен контекст.

В мае ученые зафиксировали опасное последствие климатических изменений: соленая вода начала проникать в пресные реки и подземные источники в крупнейших дельтах мира.