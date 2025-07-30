Что говорят ученые о влиянии экранов смартфонов на здоровье глаз

Одно исследование 2014 года показало, что синий свет от экранов может повысить риск повреждения клетчатки и развития катаракты. Также он задерживает приход сна на 10 минут.

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Научное сообщество всё ещё не пришло к единому мнению по поводу влияния экранов смартфонов на зрение. По мнению профессора циркадной нейробиологии Оксфордского университета Стюарта Пирсона, сейчас нет убедительных доказательств того, что сидение с телефоном перед сном плохо влияет на сон.

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Правда, учёные также обнаружили, что если долгое время пользоваться смартфоном, то он будет воздействовать на мозг аналогично наркотической зависимости. Проявляется это в том, что у человека развивается повышенная тревожность, дефицит внимания, беспокойство, когда у него нет доступа к гаджету.

Свет от экранов, особенно вечером, может подавлять выработку мелатонина. Этот гормон регулирует сон и бодрствование. В результате ухудшаются качество сна, общее настроение, когнитивные функции.

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