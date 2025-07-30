Гастроэнтеролог перечислила лекарства, разрушающие печень

По словам главного внештатного специалиста-гастроэнтеролога Минздрава Башкирии, заведующей отделением гастроэнтерологии РКБ имени Куватова Эльзы Гайсиной, есть ряд препаратов, которые могут вызвать лекарственный гепатит.

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В разговоре с UfaTime.ru врач рассказала, какие препараты вредят органу сильнее всего.

В первую очередь Гайсина напомнила об антибиотиках. Они оказывают серьезный вред органу, разрушая его.

Нестероидные противовоспалительные средства, в том числе парацетамол, ибупрофен, диклофенак, противотуберкулезные препараты, статины, иммунодепрессанты и противогрибковые средства также могут вызвать развитие гепатита.

«Вызывать гепатит могут не только лекарства, но и биологически активные добавки, а также растительные препараты», - добавила эксперт.

При этом она уточнила, что большое значение имеет дозировка препарата, длительность приема, общее состояние организма на момент лечения.

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