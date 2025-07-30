По каким параметрам нужно подбирать кроссовки для бега

Правильная подобранная обувь для спорта даст вам не просто комфорт, а здоровье суставов. Также такие кроссовки сделают тренировки эффективнее и повысят мотивацию к тренировкам.

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Тип стопы. При ходьбе и беге кто-то наступает на пятку, кто-то - на носок, кто-то - на переднюю часть стопы или "заваливает" ногу внутрь либо наружу. Бывает и вариант нормы - когда нагрузка равномерно распределяется. Важно понять, как конкретно вы ходите и как у вас распределяется нагрузка.

Беговые кроссовки. Если вы подбираете обувь именно для бега, то нужно обращать в первую очередь внимание на такие параметры, как амортизация, гибкость и вес обуви (если бегаете долго, то берите стабильные модели), подошва (для асфальта нужны кроссовки с гладкой и цепкой подошвой, для троп и пересечённой местности - с глубоким протектором).

Обувь для фитнеса, кардио, зала. В этом случае важнее всего устойчивость. Но если у вас тренировки динамичные (с прыжками, степом либо аэробикой), то берите модели с боковой поддержкой.

Размер. Беговые кроссовки должны быть чуть больше повседневной обуви. Между большим пальцем и носком должно оставаться 0,5-1 см. Примеряйте обувь на обе ноги и в конце дня. Так вы точнее её подберёте.

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Другие важные моменты. В тёплое время года у обуви должна быть хорошая вентиляция. Шнуровка должна быть плотной, но не тугой. Кроме того, лучше купить одну пару дорогой обуви, которая прослужит долго, чем две пары дешёвой, после которой вы пойдёте к ортопеду. По возможности также покупайте кроссовки вживую, а не онлайн.

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